Стало известно число задержанных сотрудников СМИ, освещавших события вокруг дела Навального

Сотрудники правоохранительных органов задержали 17 журналистов, освещавших события вокруг дела Навального, в том числе несанкционированные акции, сообщает пресс-служба Союза журналистов России.

В частности, в ночь со 2 на 3 февраля в Москве были задержаны 6 журналистов. Это корреспонденты «Росбалта» Алексей Волошинов и Станислав Корягин, сотрудница «Важных историй» Екатерина Аренина, журналисты The Bell Валерия Позычанюк и Анастасия Стогней.

Также был задержан сотрудник «Открытых медиа» Дмитрий Никитин. Ему грозит до 15 суток ареста.

Кроме того, силовики ударили дубинкой по голове автора канала RealView Федора Худокормова. При этом пострадавший был в желтом жилете «Пресса» и с техникой в руках. В отношении сотрудника Росгвардии проведут служебную проверку.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал недопустимыми действия представителя правоохранительных органов и напомнил сотрудникам правоохранительных органов об ответственности за нападения на журналистов.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Навальный впал в кому 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.

Во ФСИН заявили, что Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». В службе потребовали заменить политику условный срок на реальный. В итоге блогера приговорили к 3,5 годам реального заключения, из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев - в срок зачтено время, проведенное им под домашним арестом.

После вынесения нынешнего приговора о замене условного срока на реальный у Алексея Навального и его адвокатов есть 10 дней на его обжалование.

