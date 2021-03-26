Стали известны предварительные причины крушения Ка-32 под Калининградом

Среди них - нарушение правил эксплуатации, ЧП на борту, а также внешние причины. Следователи планируют транспортировать вертолет на берег для производства экспертизы.

Ранее спасатели достали из Куршского залива тело бортмеханика, который погиб при падении вертолета.

По предварительной информации, причиной происшествия стала жесткая посадка.

