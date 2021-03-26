Стали известны предварительные причины крушения Ка-32 под Калининградом

В настоящее время эксперты рассматривают две версии крушения российского вертолета Ка-32 под Калининградом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Человек погиб при жесткой посадке вертолета под Калининградом

Среди них - нарушение правил эксплуатации, ЧП на борту, а также внешние причины. Следователи планируют транспортировать вертолет на берег для производства экспертизы.

Ранее спасатели достали из Куршского залива тело бортмеханика, который погиб при падении вертолета.

По предварительной информации, причиной происшествия стала жесткая посадка.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ТЕГИ:КрушениеВертолет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры