Человек погиб при жесткой посадке вертолета под Калининградом

Один человек погиб при посадке вертолета Ка-32 в Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

По данным агентства, еще двое пассажиров получили травмы. По предварительной информации, причиной происшествия стала жесткая посадка.

Инцидент произошел в районе Куршского залива. Отмечается, что на борту воздушного судна всего находились три человека.