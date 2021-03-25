Человек погиб при жесткой посадке вертолета под Калининградом
25 марта 202122:58
Один человек погиб при посадке вертолета Ка-32 в Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
По данным агентства, еще двое пассажиров получили травмы. По предварительной информации, причиной происшествия стала жесткая посадка.
Инцидент произошел в районе Куршского залива. Отмечается, что на борту воздушного судна всего находились три человека.
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25 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru