Стали известны подробности взрыва танкера в Находке

Члены экипажа танкера «Залив Америка», на котором произошел взрыв в порту города Находка, поделились свидетельством о произошедшем, пишут РИА «Новости».

Свидетели ЧП признаются, что «палубу разорвало, как консервную банку». В воде сразу оказались три человека.

«Там сейчас все спасательные буксиры работают», — цитирует Газета.ru другого очевидца.

Третий член экипажа отметил, что слышал громкий хлопок.

«Нас сильно тряхнуло, когда вышли посмотреть, что случилось, то увидели, что поднимается большое облако (дыма) в районе мыса Астафьева», — уточнил очевидец.

Хлопок газа зафиксирован в субботу рано утром. Угрозы затопления судна не было, разлива нефтепродуктов не допущено, горения не наблюдалось, сообщают Известия со ссылкой на данные Дальневоcточного cледственного управления CК РФ.

В результате взрыва погибли три человека: боцман, старпом и матрос.

Следователи открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

