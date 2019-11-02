Стали известны подробности взрыва танкера в Находке
Члены экипажа танкера «Залив Америка», на котором произошел взрыв в порту города Находка, поделились свидетельством о произошедшем, пишут РИА «Новости».
Свидетели ЧП признаются, что «палубу разорвало, как консервную банку». В воде сразу оказались три человека.
«Там сейчас все спасательные буксиры работают», — цитирует Газета.ru другого очевидца.
Третий член экипажа отметил, что слышал громкий хлопок.
«Нас сильно тряхнуло, когда вышли посмотреть, что случилось, то увидели, что поднимается большое облако (дыма) в районе мыса Астафьева», — уточнил очевидец.
Хлопок газа зафиксирован в субботу рано утром. Угрозы затопления судна не было, разлива нефтепродуктов не допущено, горения не наблюдалось, сообщают Известия со ссылкой на данные Дальневоcточного cледственного управления CК РФ.
В результате взрыва погибли три человека: боцман, старпом и матрос.
Следователи открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).
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