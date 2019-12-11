Стали известны подробности убийства в Москве студентки РУДН

Всю ночь в квартире убитой, по словам соседки, играла музыка, а также были слышны крики, брань и женский плач. Мужчина в квартире бил кулаками в стены, в чем-то обвинял свою сожительницу. По словам свидетельницы, шум продолжался до пяти часов утра, а затем прекратился, однако какое-то время были слышны шаги одного человека.

Как стало известно, сожитель убитой ранее был осужден за кражу у нее денег и мобильного телефона. Однако после отбывания наказания он предложил студентке сойтись снова, она ответила согласием.

Тело 20-летней Анны обнаружили со связанными ногами и пробитой головой на балконе квартиры ее бабушка и дедушка, которые навестили внучку, не выходившую на связь с выходных. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.



