Стали известны подробности убийства россиянок на Кипре
Один из троих задержанных сирийцев признался в убийстве пропавших на Кипре россиянок. Об этом сообщил официальный представитель российского посольства в Республике Кипр Сергей Лагутенко.
«По информации полицейского департамента Ларнаки, в 2 часа 30 минут утра были обнаружены тела двух пропавших ранее россиянок. Были задержаны три человека, все они сирийской национальности. Один из задержанных, насколько нам известно, дал признательные показания», — приводит его цитату РЕН ТВ.
Уточняется, что приехав в разное время, обе россиянки снимали квартиру в Ларнаке.
«Пропали 17 ноября, криминальная полиция Кипра достаточно оперативно взялась за это дело, оно было взято на контроль начальником полиции Республики Кипр», — отметил Лагутенко.
По его словам, с момента пропажи туристок из России диппредставительство находилось в контакте с органами следствия.
«Насколько нам известно, у одной из погибших имеются родственники на территории РФ, с ними установлен контакт, по поводу второй женщины — нет данных о наличии у нее родственников в России», — рассказал представитель посольства.
Утром в воскресенье стало известно, что тела двух россиянок, пропавших во время отдыха на Кипре, обнаружили закопанными в саду местного дома отдыха. За десять дней до этого удалось задержать подозреваемого в убийстве россиянок 32-летнего гражданина Сирии, который работал в доме отдыха строителем. Он показал могилы русских туристок.
Ранее 67-летнюю российскую туристку в бессознательном состоянии обнаружили в прибрежных водах недалеко у деревни Киссонерга в окрестностях города Пафос на юго-западе Кипра, сообщает РИА «Новости».
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