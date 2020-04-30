Стали известны подробности ликвидации боевиков в Екатеринбурге
Журналистам удалось узнать имя одного из террористов, ликвидированных в ходе спецоперации в Екатеринбурге и его окрестностях. Злоумышленники арендовали домик в садовом товариществе «Ручеек» под областным центром, передает Ura.ru.
Во время контртеррористической операции в саду были уничтожены некий Юрий, который выступал арендатором сторожки, и два его подельника, рассказала изданию председатель коллективного сада Марина.
По её словам, мужчина был славянской внешности, с бородой. Домик он снял около 10 дней назад, утверждая, что постройка ему требуется для хранения инструментов.
Перед проведением операции сотрудники ФСБ и Росгвардии провели эвакуацию ближайших соседей террористов. Сообщается, что жители провели всю ночь в специальном автобусе.
При этом более дальние соседи ночью оставались в домах и ничего не слышали. Таким образом трое боевиков был ликвидированы без особого шума. Саперы ищут сейчас на этом месте опасные предметы, взрывчатку.
Допуск в сад уже разрешен, однако оцепление в радиусе 50 метров вокруг сторожки сохраняется.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
99 399+5 841 / сут.
Умерли
972+105 / сут.
Выздоровели
10 286+1 830 / сут.
- Ликвидированные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ
- Глава Ставрополя Джатдоев умер в 57 лет
- С авиапарадами, но без шашлыков. Россиян призвали провести майские дома
- Стали известны подробности ликвидации боевиков в Екатеринбурге
- Новости за ночь: В Роспотребнадзоре рассказали, когда эпидемия COVID-19 пойдёт на спад
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru