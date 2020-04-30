Стали известны подробности ликвидации боевиков в Екатеринбурге

Журналистам удалось узнать имя одного из террористов, ликвидированных в ходе спецоперации в Екатеринбурге и его окрестностях. Злоумышленники арендовали домик в садовом товариществе «Ручеек» под областным центром, передает Ura.ru.

Во время контртеррористической операции в саду были уничтожены некий Юрий, который выступал арендатором сторожки, и два его подельника, рассказала изданию председатель коллективного сада Марина.

По её словам, мужчина был славянской внешности, с бородой. Домик он снял около 10 дней назад, утверждая, что постройка ему требуется для хранения инструментов.

Перед проведением операции сотрудники ФСБ и Росгвардии провели эвакуацию ближайших соседей террористов. Сообщается, что жители провели всю ночь в специальном автобусе.

При этом более дальние соседи ночью оставались в домах и ничего не слышали. Таким образом трое боевиков был ликвидированы без особого шума. Саперы ищут сейчас на этом месте опасные предметы, взрывчатку.

Допуск в сад уже разрешен, однако оцепление в радиусе 50 метров вокруг сторожки сохраняется.

