Обнародованы детали убийства девушки при продаже авто в Екатеринбурге
В Екатеринбурге определено место, где убили 27-летнюю девушку, которая продавала машину. Как сообщает Ura.ru, преступление было совершено в частном секторе Орджоникидзевского районе уральской столицы. Место указал предполагаемый убийца, сейчас там работают представители Следственного комитета и полиции. Территория вокруг дома оцеплена.
Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября, когда отправилась показывать потенциальному покупателю автомобиль Audi Q5. Через два дня машину обнаружили в Челябинске у перекупщиков. Они, в свою очередь, признались, что приобрели иномарку у цыган.
Как пишет «Свободная пресса», Каторгину зарезали, а тело бросили в колодец. Ранее стало известно о задержании троих подозреваемых в убийстве – двоих цыган (женщины и мужчины), а также приезжего из Таджикистана. Руководитель поискового отряда сообщил, что сегодня была найдено тело убитой.
Ксения Катаргина работала менеджером по продажам. Деньги, вырученные за автомобиль, она хотела потратить на погашение ипотечного кредита. У женщины осталась 9-летняя дочь.
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