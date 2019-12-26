Стала известна причина возгорания на могиле Децла

Как пояснили агентству, возгорание произошло из-за оставленных поклонниками музыканта свечей, пламя от которых перекинулось на пластиковые венки.

Пожар произошел днем 26 декабря, сотрудники Пятницкого кладбища своими силами потушили огонь. В ГБУ "Ритуал" матери Децла Ирине Толмацкой предложили помощь в восстановлении могилы.

Децл скончался в возрасте 35 лет в феврале 2019 года после выступления в одном из клубов Ижевска. Сообщалось, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.



