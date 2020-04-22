Стала известна причина смерти замглавы департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, тело которого нашли на съемной квартире в Ялте, по предварительным причинам, свел счеты с жизнью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что следов насильственной смерти на теле чиновника найдено не было. 47-летний Ошарин в 20-х числах марта выехал по делам в Краснодарский край. 25 числа он перестал выходить на связь. По некоторым данным, в Ялту Ошарин приехал на такси.

Ранее дочь Ошарина в соцсетях подтвердила, что ее отец пропал. Следствие по факту его исчезновения велось в Крыму и Москве, на полуострове его искали, в том числе, волонтеры, передает ОТР.

Ошарин занял пост замглавы департамента культуры Москвы в 2018 году. До этого он возглавлял продюсерский курс школы-студии МХАТ и был директором Московского академического театра имени Маяковского.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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