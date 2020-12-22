Стала известна причина пожара на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре
Причиной пожара на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода стала разгерметизация трубопровода на одной из технологических установок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.
По предварительным данным, площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Подразделениями пожарной охраны была организована пенная атака для локализации и ликвидации возгорания.
В ликвидации последствий происшествия задействовано 36 человек и 11 единиц техники.
Информация о пострадавших не поступала, сообщают «Известия».
Угрозы для рядом стоящих объектов нет.
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