Стала известна причина пожара на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре

Причиной пожара на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода стала разгерметизация трубопровода на одной из технологических установок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

По предварительным данным, площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Подразделениями пожарной охраны была организована пенная атака для локализации и ликвидации возгорания.

В ликвидации последствий происшествия задействовано 36 человек и 11 единиц техники.

Информация о пострадавших не поступала, сообщают «Известия».

Угрозы для рядом стоящих объектов нет.

