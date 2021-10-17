Стала известна причина нападения мужчины на пациентов в якутском наркодиспансере

Мужчина, устроивший нападение на пациентов в наркодиспансере в Якутске, устроил это из-за проигрыша в карты, сообщает Life.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Один человек погиб от рук пациента наркодиспансера в Якутии

Мужчина попал в учреждение с диагнозом «алкогольная интоксикация» утром 16 октября. Придя в себя, он нашел желающих сыграть с ним в карты. Затея не увенчалась успехом.

Позже он вернулся и напал с ножом на всех, кто был в палате. Пострадал еще один пациент, который прибежал на шум.

В результате один человек погиб и четверо пострадали.

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ФОТО: РИА ФАН
ТЕГИ:ЯкутияНападение
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