Стала известна предварительная причина пожара в ТЦ «Мега Химки»

МЧС предварительно назвало причиной пожара в OBI в Химках нарушение правил при сварочных работах. Об этом сообщил начальник ГУМЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин, передает РИА Новости.

Экстренные службы сообщали, что поджог и короткое замыкание электросети рассматриваются среди версий пожара в гипермаркете. Позже версия поджога не подтвердилась, пишет ТАСС.

По информации Telegram-канала Baza, пожар произошел во время ремонта кровли на складе OBI - рабочие усиливали металлоконструкции, была задействована электрическая сварка. Из-за отлетевшей искры началось возгорание.

Уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту пожара в торговом центре «МЕГА Химки» в Московской области.

