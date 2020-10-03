Стал известен потенциальный источник загрязнения океана на Камчатке
Коммерческий танкер, из которого могла произойти утечка нефтепродуктов, является потенциальным источником загрязнения океана на Камчатке в районе Халактырского пляжа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол», — цитируют эксперта «Известия».
Владелец судна пока не установлен. Идут поиски танкера.
Ранее стало известно о массовом выбросе морских обитателей на берег Камчатки. Погибли тысячи животных. Об изменениях воды местные сёрферы сообщали в соцсетях на протяжении двух недель. СК РФ начал проверку инцидента. По предварительной оценке, инцидент произошел из-за повышения концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в прибрежных водах бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные.
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