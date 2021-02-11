Срок ареста рэпера Гнойного сократили до суток

Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление Куйбышевского районного суда и сократил срок ареста Вячеслава Машнова, более известного как рэпер Гнойный и Слава КПСС, до одних суток, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ранее Машнова признали виновным в мелком хулиганстве. В суде заявили, что во время акции протеста он «выкрикивал выражения, содержащие в себе название половых органов, публично выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц». За это 10 февраля Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил его к аресту сроком на семь суток.

О своём задержании рэпер рассказал 6 февраля, сообщает Ura.ru. После составления протокола Машнова отпустили из отдела полиции.

Акции протеста прошли в России после ареста Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля, после того, как суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам реального заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

