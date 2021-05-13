Срок ареста бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана сократили до суток
Свердловский областной суд изменил постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга и сократил срок ареста экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана до одних суток, сообщает пресс-служба суда.
Ранее за «организацию» митинга в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 31 января Ройзмана арестовали на девять суток, передает Ura.ru. Сам бывший мэр заявил, что к митингу никого не призывал и к этой акции никакого отношения не имеет.
Всего же полиция Екатеринбурга составила на Ройзмана три административных протокола из-за акций в поддержку оппозиционера 31 января и 21 апреля.
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