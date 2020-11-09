СМИ: Срочник под Воронежем застрелил двоих сослуживцев

Срочник застрелил двоих сослуживцев под Воронежем. ЧП произошло в воинской части №23326 на территории военного аэродрома «Балтимор». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Сообщается также об одном раненом. Стрелявший сбежал, полиция начала его розыск. При себе у срочника есть оружие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоронежРоссийская АрмияВоеннослужащие
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