Средства ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ за ночь

Семь беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожили над Россией в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны.

Как отметили в ведомстве, военными были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БпЛА над акваторией Черного моря и четыре... БпЛА над территорией Курской области», — указали в Минобороны.

Ранее российские военные сбили десять дронов ВСУ над Крымом и еще четыре — над Ростовской областью, напоминает 360.ru.

