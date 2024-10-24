Средства ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ за ночь
24 октября 202407:47
Семь беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожили над Россией в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, военными были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам в РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БпЛА над акваторией Черного моря и четыре... БпЛА над территорией Курской области», — указали в Минобороны.
Ранее российские военные сбили десять дронов ВСУ над Крымом и еще четыре — над Ростовской областью, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru