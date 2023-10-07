Средства ПВО Крыма сбили украинскую ракету
7 октября 202319:20
Украинская сторона пыталась атаковать ракетой территории Крыма, сообщили в российском Минобороны.
В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении ракеты ВСУ.
Утром 7 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в Истринском городском округе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru