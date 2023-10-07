Средства ПВО Крыма сбили украинскую ракету

Украинская сторона пыталась атаковать ракетой территории Крыма, сообщили в российском Минобороны.

Минобороны РФ: ПВО в Запорожской области сбили штурмовик Су-25 ВСУ

В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении ракеты ВСУ.

Утром 7 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в Истринском городском округе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВСУУкраинаКрымПВО

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