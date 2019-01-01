Спецназовца, служившего в Сирии, зарезали в драке в Подмосковье
В подмосковном Путилково в ходе уличной драки убит ножом в сердце спецназовец, ефрейтор ГРУ Никита Белянкин, воевавший в Сирии. Инцидент произошел 1 июня в Красногорском районе. 35-летний мужчина с девушкой, идя по одной из улиц в деревне Путилково, расположенной у МКАДа, увидел, как у бара толпа напала и избивает двух парней. Ефрейтор решил заступиться за них, в результате получил смертельный удар ножом, пишут «Дни.ру».
Уточняется, что спецназовец имел при себе травматический пистолет, он сделал предупредительный выстрел в воздух, затем начал стрелять по ногам нападавших. Однако когда закончились патроны, не смог справиться с толпой агрессивно настроенных хулиганов, сообщает Ura.ru.
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