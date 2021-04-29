Спецназ погранслужбы Киргизии захватил таджикскую погранзаставу

Пограничную заставу «Ходжа Аълло» республики Таджикистан захватил отряд специального назначения «Бору» ПС ГКНБ Киргизии, сообщает РИА Новости.

Представитель пресс-службы Государственной пограничной службы Киргизии заявил, что захват погранзаставы произошёл в ответ на действия таджикской стороны, которая обстреляла пограничные посты «Кожогар» и «Булак-Баши», пограничные заставы «Капчыгай» и «Мин-Булак», а также «Достук», которая загорелась.

Ранее на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями из-за того, что таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной» на территории Киргизии, сообщает RT.

