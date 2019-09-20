Спектакль о Донбассе забросали стаканчиками с пахнущей жидкостью

Инцидент произошел в «Театре.doc» в Москве после спектакля "Война близко", посвященного событиям на Донбассе. По сообщению Интерфакс, в театр ворвались активисты политического движения SERB, известного попытками срыва оппозиционных мероприятий. Движение действует на территории России и Украины, его сторонники отличаются националистическими взглядами.

Группа людей ворвалась в театр с пожарного входа и кинула в зрительный зал несколько стаканов с резко пахнущей жидкостью. Сразу после происшествия был вызван наряд полиции.

В аннотациях на спектакль было указано, что он основан на реальном дневнике жителя Луганска, который два года описывал события, разворачивающиеся в городе: гибель жителей, разрушение домов. SERB провели акцию сразу после окончания постановки.

