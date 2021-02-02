СПЧ заявил о проверке из-за ситуации с задержанными в автобусе полиции

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что граждане, которые после задержания на несанкционированной акции 31 января в Москве провели ночь в автобусе полиции, размещены и накормлены, сообщает «Интерфакс».

Ранее в соцсетях было размещено видео, на котором задержанные рассказывают, что их не могут разместить в спецприемнике в деревне Сахарово в Новой Москве, поэтому они более 9 часов находятся в автобусе. При этом их не кормили более 40 часов.

«Поскольку в Москве не было места, задержанных перевезли в спецприемник временного содержания для иностранцев в деревне Сахарово, который оказался не готов к приёму такого большого количества людей», - отметил глава СПЧ.

Фадеев рассказал, что по данному факту будет проведена служебная проверка, которая «даст объективный результат». Также он выразил надежду, что подобное не повторится.

Глава СПЧ назвал произошедшее «реальным организационным сбоем» и заявил, что от МВД следует «требовать жёсткого соблюдения существующих регламентов».

Ранее в Москве задержали мужчину за призывы к участию в несогласованных акциях и применению насилия в отношении силовиков, сообщает RT. В МВД рассказали, что гражданин был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания и принёс публичные извинения.

Несанкционированные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли по всей России 23 и 31 января. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше».

Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля. Мособлсуд признал арест политика законным.

