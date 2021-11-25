Спасательная операция на шахте в Кузбассе приостановлена
Спасательная операция на шахте «Листвяжная» в Кузбассе приостановлена до утра в связи с ухудшением обстановки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.
Как заявили в ведомстве, на месте аварии растет концентрация метана и наблюдается ухудшение газодинамической обстановки. Спасатели поднимаются на поверхность.
В МЧС также подтвердили, что три спасателя погибли, судьба еще троих неизвестна.
25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошёл взрыв. В момент аварии под землёй находилось 285 рабочих, 11 погибли. Ведутся поиски еще 35 шахтеров.
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