Спасательная операция на шахте в Кузбассе приостановлена

Спасательная операция на шахте «Листвяжная» в Кузбассе приостановлена до утра в связи с ухудшением обстановки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Как заявили в ведомстве, на месте аварии растет концентрация метана и наблюдается ухудшение газодинамической обстановки. Спасатели поднимаются на поверхность.

В МЧС также подтвердили, что три спасателя погибли, судьба еще троих неизвестна.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошёл взрыв. В момент аварии под землёй находилось 285 рабочих, 11 погибли. Ведутся поиски еще 35 шахтеров.

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ТЕГИ:КузбассШахтеры
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