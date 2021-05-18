Спасатели вытащили из прудов в Москве двух тонущих людей
Во вторник 18 мая, который официально признан самым жарким днем этого месяца, спасатели МЧС вытащили из прудов двух тонущих людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
В сообщении указано, что в столице "побит температурный рекорд". Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы заявили, что на водоемах города зафиксировано более 18 тысяч отдыхающих.
Один из инцидентов с утопающим произошел на Мещерском пруду, тонущему передали спасательный круг, а затем на катере доставили на станцию для оказания необходимой медпомощи. Второй мужчина начал тонуть в Терлецком пруду. Пострадавшего извлекли с глубины около одного метра и также доставили на станцию. Ему оказали первую помощь, а затем передали медикам.
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