Спасатели подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке
Тело еще одного туриста, погибшего при падении вертолета в озеро на Камчатке, подняли на поверхность, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей.
В настоящее время на дне Курильского озера ведутся работы с помощью глубоководных аппаратов Минобороны.
Вертолет Ми-8 с туристами на борту в четверг потерпел крушение на Камчатке. На борту находились 16 человек, спастись удалось только половине из них. На месте крушения работают спасатели и военные водолазы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+21 624 / сут.
Умерли
170 тыс.+816 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+16 426 / сут.
- Спасатели подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке
- В Геленджике выпало осадков почти в четыре раза больше месячной нормы
- В Японии допустили ухудшение отношений Украины с Западом
- На Украине не исключили нехватку питьевой воды
- Финансист рассказал об опасности погашения кредита досрочно
- Вильфанд рассказал о теплой погоде в центре европейской части России
- В Санкт-Петербурге задержан высокопоставленный сотрудник таможни
- Аналитик рассказал, что может обесценить рубль
- Трамп считает ситуацию в Афганистане «величайшим поражением США»
- Еще в двух городах Краснодарского края сработали сирены
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru