Спасатели подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке

Тело еще одного туриста, погибшего при падении вертолета в озеро на Камчатке, подняли на поверхность, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей.

После крушения Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» запретили перевозить пассажиров

В настоящее время на дне Курильского озера ведутся работы с помощью глубоководных аппаратов Минобороны.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту в четверг потерпел крушение на Камчатке. На борту находились 16 человек, спастись удалось только половине из них. На месте крушения работают спасатели и военные водолазы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: ГУ МЧС по по Камчатскому краю
ТЕГИ:КрушениеВертолёт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры