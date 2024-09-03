Спасатели назвали причину аварийной посадки вертолета в Иркутской области

Вертолет Ми-8 (модифицированная версия Ми-171) выполнил аварийную посадку в Иркутской области после удара молнии и последующего отказа рулевого управления. Такие причины лётного происшествия назвали в региональном координационном центре поиска и спасания.

Во вторник, 3 сентября стало известно, что МИ-171 исчез с радаров. Вертолет авиакомпании «Баргузин» выполнял санитарный рейс Иркутск — Орлик. Всего на борту было шесть человек – четыре члена экипажа и двое пассажиров, уточнил глава соседней Бурятии Алексей Цыденов.

Пострадали двое, они получили незначительные травмы. Место жесткой посадки находится в 85 километрах от Иркутска. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

