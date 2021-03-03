Спасатели нашли потерявшегося на Эльбрусе сноубордиста

Спасатели Кабардино-Балкарии обнаружила потерявшегося на Эльбрусе сноубордиста, прибывшего на курорт из Москвы. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что жизни мужчины 1975 года был найден на высоте около 4 тыс. метров над уровнем моря. По данным агентства, жизни сноубордиста ничего не угрожает. Он потерялся, съехав с трассы и попав в плохие погодные условия.

Спасатели сопроводили мужчину до базы МЧС.

Сообщение о том, что сноубордист потерялся, спускаясь с горы, поступило ранее днем 3 марта.