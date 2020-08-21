Спасатели ищут женщину и ребенка под завалами дома в Ярославле
Число пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажном панельном доме в Ярославле увеличилось до четырех человек.
Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Ранее сообщалось, что погибли женщина, еще трое человек пострадали.
Кроме того, сообщается, что под завалами могут находиться женщина и ребенок.
Взрыв произошел на улице Батова в доме №5 я Ярославле в пятницу вечером. Обрушились конструкции с третьего по пятый этаж. После взрыва начался пожар на четвертом этаже. Идет эвакуация жителей.
Все пострадавшие госпитализированы в городскую клиническую больницу имени Виноградова.
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