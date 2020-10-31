Советник гендиректора УГМК покончил с собой

Советник гендиректора Уральской горно-металлургической компании (УГМК), председатель общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Алексей Рябцев покончил с собой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в бизнес-кругах.

ЧП произошло вечером 30 октября. Звонок в полицию о случившейся трагедии поступил с улицы Красноармейской в Октябрьском районе Екатеринбурга, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Собранный по данному факту материал сыщики направили для принятия процессуального решения нашим коллегам в региональный СКР. Отмечу, что это ЧП никакого отношения к проявлениям криминала не имеет», — пояснил представитель регионального МВД.

Он заверил в том, что екатеринбургский гарнизон полиции окажет помощь в организации похорон, и выразил соболезнования родным и близким Рябцева, пишет Газета. ru

