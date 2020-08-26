Сотруднику «Роскомоса» дали условный срок за кражу деталей военной техники

Сотрудник входящего в структуру «Роскосмоса» научно-производственного центра «Полюс» признан виновным в краже деталей для военной техники и вооружений и осуждён на два года условно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ по Томской области.

27-летний подсудимый признал вину. Ущерб от его действий оценили в 700 тысяч рублей.

Отмечается, что похищенное уже вернули «Полюсу», предотвратив срыв исполнения гособоронзаказа.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:КражаРоскосмосФСБ
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