Сотруднику «Роскомоса» дали условный срок за кражу деталей военной техники

Сотрудник входящего в структуру «Роскосмоса» научно-производственного центра «Полюс» признан виновным в краже деталей для военной техники и вооружений и осуждён на два года условно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ по Томской области.

27-летний подсудимый признал вину. Ущерб от его действий оценили в 700 тысяч рублей.

Отмечается, что похищенное уже вернули «Полюсу», предотвратив срыв исполнения гособоронзаказа.

