Сотруднику «Роскомоса» дали условный срок за кражу деталей военной техники
26 августа 202008:43
Сотрудник входящего в структуру «Роскосмоса» научно-производственного центра «Полюс» признан виновным в краже деталей для военной техники и вооружений и осуждён на два года условно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ по Томской области.
27-летний подсудимый признал вину. Ущерб от его действий оценили в 700 тысяч рублей.
Отмечается, что похищенное уже вернули «Полюсу», предотвратив срыв исполнения гособоронзаказа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru