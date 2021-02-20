Сотрудники птицефабрики на юге России заразились птичьим гриппом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у семи сотрудников птицефабрики на юге России выявлен птичий грипп, сообщает ТАСС.

По её словам в декабре 2020 года на данной фабрике была зарегистрирован вспышка заболевания среди поголовья птиц. Попова отметила, что все заболевшие сотрудники чувствуют себя хорошо.

«Новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку - он преодолел межвидовой барьер. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается», - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Попова добавила, что это первый случай выделения генетического материала данного вида гриппа птиц у человека, о чём уже была проинформирована Всемирная организация здравоохранения.

Ранее Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал постановление о введении карантина по бешенству в сёлах Золотовка и Заволжский, сообщает РИА ФАН. Такое решение было принято после обнаружения в данных населённых пунктах инфицированных лисы и собаки.

