Сотрудники ФСБ ликвидировали вооруженного боевика под Симферополем

Вооруженный боевик уничтожен под Симферополем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ Крыма.

По данным ведомства, террорист оказывал представителям правоохранительных органов сопротивление при задержании. Агентство со ссылкой на собственный источник в оперативных службах республики передает, что при задержании мужчина открыл стрельбу.

Боевик был ранее объявлен в розыск, он являлся членом международной запрещенной террористической организации. В операции участвовали спецподразделения ФСБ России и Росгвардии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТеррористыКрымФСББоевикиСимферополь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры