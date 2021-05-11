Сотрудники ФСБ ликвидировали вооруженного боевика под Симферополем
Вооруженный боевик уничтожен под Симферополем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ Крыма.
По данным ведомства, террорист оказывал представителям правоохранительных органов сопротивление при задержании. Агентство со ссылкой на собственный источник в оперативных службах республики передает, что при задержании мужчина открыл стрельбу.
Боевик был ранее объявлен в розыск, он являлся членом международной запрещенной террористической организации. В операции участвовали спецподразделения ФСБ России и Росгвардии.
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