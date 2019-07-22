Происшествия
Факт задержания своего сотрудника подтвердили в региональном управлении МЧС. Там заявили, что проводятся следственные действия.
Сотрудника МЧС задержали на совещании главы Читы
22 июля09:05
В Чите сотрудники ФСБ задержали майора МЧС Ивана Пименова. Это произошло во время совещания с участием и.о. главы города Александра Сапожникова, сообщают «Известия».
По данным Газета.ру, задержанный офицер является замглавы третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю. Его обвиняют в хищении в крупном размере. Также отмечается, что в хищении участвовала группа лиц.
Факт задержания своего сотрудника подтвердили в региональном управлении МЧС. Там заявили, что проводятся следственные действия.
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ФОТО: pxhere.com
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