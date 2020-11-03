Сотрудник пресс-центра мэрии избил журналиста за кибербуллинг

В городе Бердске Новосибирской области на рабочем месте был избит 68-летний журналист регионального издания «Свидетель» Сергей Болдырев. Он утверждает, что узнал в нападающем сотрудника пресс-службы мэрии.

Инцидент произошел вечером 2 ноября, когда в редакцию издания ворвался мужчина, подошел к Болдыреву и нанес ему несколько ударов в лицо. Журналист опознал в нападавшем сотрудника пресс-службы мэрии Бердска Кирилла Цветкова.

Комментируя нападение в разговоре с изданием Berdsk-online, Цветков рассказал, что своими действиями намеревался остановить кибербуллинг. Он заявил, что Болдырев систематически издевался над ним в соцсетях и высмеивал его манеру письма.

Речь идет об одном из сообщений в официальной группе администрации Бердска «Вконтакте». Сообщая о новых случаях коронавируса, Цветков написал: «И все меньше людей срывают с себя маски, словно дезертир - погоны, и все больше медалей за соблюдение дистанции, обработку рук, самоизоляцию плавятся в благодарность».

Болдырев объяснил свою сатирическую подпись к посту администрации тем, что писать так о коронавирусе нельзя.

Избитый журналист пообещал, что будет добиваться наказания Цветкову. Он сообщил, что подал заявление в полицию и зафиксировал побои.



