Сотрудник пресс-центра мэрии избил журналиста за кибербуллинг
В городе Бердске Новосибирской области на рабочем месте был избит 68-летний журналист регионального издания «Свидетель» Сергей Болдырев. Он утверждает, что узнал в нападающем сотрудника пресс-службы мэрии.
Инцидент произошел вечером 2 ноября, когда в редакцию издания ворвался мужчина, подошел к Болдыреву и нанес ему несколько ударов в лицо. Журналист опознал в нападавшем сотрудника пресс-службы мэрии Бердска Кирилла Цветкова.
Комментируя нападение в разговоре с изданием Berdsk-online, Цветков рассказал, что своими действиями намеревался остановить кибербуллинг. Он заявил, что Болдырев систематически издевался над ним в соцсетях и высмеивал его манеру письма.
Речь идет об одном из сообщений в официальной группе администрации Бердска «Вконтакте». Сообщая о новых случаях коронавируса, Цветков написал: «И все меньше людей срывают с себя маски, словно дезертир - погоны, и все больше медалей за соблюдение дистанции, обработку рук, самоизоляцию плавятся в благодарность».
Болдырев объяснил свою сатирическую подпись к посту администрации тем, что писать так о коронавирусе нельзя.
Избитый журналист пообещал, что будет добиваться наказания Цветкову. Он сообщил, что подал заявление в полицию и зафиксировал побои.
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