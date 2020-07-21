Сотрудник ФАС пожаловался в ЕСПЧ на избиение полицейскими

Замначальника отдела Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по газовой промышленности Максим Тимофеев обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он пожаловался на полицейских, которые сломали ему коленный сустав в ОВД по Тверскому району Москвы.

Как пишет «Коммерсант», сам Тимофеев обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений своей 80-летней матери. Женщина дала на него показания, но затем изменила их, сообщив, что ударилась о мебель – тогда она получила черепно-мозговую травму и височное кровотечение.

Тимофеева задержали, доставили в отдел полиции. Меру пресечения ему избрали только через 84 часа при разрешённых по закону 48 часах. Срочную операцию на коленном суставе ему сделали только через два дня, уже в тюремной больнице. Тимофеев провёл полгода под стражей, а затем ему заменили арест на запрет определённых действий.

