Сотрудник ФАС пожаловался в ЕСПЧ на избиение полицейскими
Замначальника отдела Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по газовой промышленности Максим Тимофеев обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он пожаловался на полицейских, которые сломали ему коленный сустав в ОВД по Тверскому району Москвы.
Как пишет «Коммерсант», сам Тимофеев обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений своей 80-летней матери. Женщина дала на него показания, но затем изменила их, сообщив, что ударилась о мебель – тогда она получила черепно-мозговую травму и височное кровотечение.
Тимофеева задержали, доставили в отдел полиции. Меру пресечения ему избрали только через 84 часа при разрешённых по закону 48 часах. Срочную операцию на коленном суставе ему сделали только через два дня, уже в тюремной больнице. Тимофеев провёл полгода под стражей, а затем ему заменили арест на запрет определённых действий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru