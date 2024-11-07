Сотни россиян в Японии застряли на сломавшемся круизном лайнере
От 500 до 600 граждан России оказались на круизном лайнере Spectrum of the Seas («Спектр морей»), который застрял после поломки в японском порту Йокогама. Об этом рассказали РБК сами пассажиры.
Судно должно было 9 ноября прибыть в китайский Шанхай - конечную точку маршрута. Однако лайнер не смог покинуть Йокогаму из-за технических проблем. Теперь организаторы круиза называют 11 ноября ориентировочным временем прибытия. Однако в этом случае у всех россиян сгорают обратные авиабилеты на родину.
Как рассказывают туристы, пассажиры пытаются покинуть порт, чтобы купить авиабилеты до Шанхая через Токио, но им не отдают паспорта. Собственник морского лайнера Royal Caribbean International «не дает представителей», правда, пообещал вернуть клиентам 100% средств за круиз в течение 14 рабочих дней.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» , «Спектр морей» считается на сегодня самым большим, новым и инновационным круизным судно в Азии.
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