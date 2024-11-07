Сотни россиян в Японии застряли на сломавшемся круизном лайнере

От 500 до 600 граждан России оказались на круизном лайнере Spectrum of the Seas («Спектр морей»), который застрял после поломки в японском порту Йокогама. Об этом рассказали РБК сами пассажиры.

Судно должно было 9 ноября прибыть в китайский Шанхай - конечную точку маршрута. Однако лайнер не смог покинуть Йокогаму из-за технических проблем. Теперь организаторы круиза называют 11 ноября ориентировочным временем прибытия. Однако в этом случае у всех россиян сгорают обратные авиабилеты на родину.