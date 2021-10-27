Сотни мертвых морских черепах найдены на пляже в Мексике

Около 300 морских черепах обнаружены мертвыми на пляже в мексиканском штате Оахака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

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Отмечается, что черепахи принадлежат к виду, который находится под угрозой исчезновения. По предварительным данным, погибшие черепахи задохнулись, застряв в рыболовных сетях, используемых браконьерами.

В ближайшее время прокуратура, занимающаяся защитой окружающей среды, займется расследованием массовой гибели редких животных.

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ТЕГИ:ЖивотныеМексика
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