Состояние одной из раненных в Стамбуле россиянок тяжелое

Состояние одной из раненных в Стамбуле россиянок тяжелое, но есть тенденция к улучшению, передает РИА Новости.

В понедельник Стамбуле сборщик мусора с ножом напал на трех россиян. Эти люди имели вид на жительство в стране. Все трое находятся в больнице.

Нападавший имел судимости и был психически неуравновешен.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Турция
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