Состояние одной из раненных в Стамбуле россиянок тяжелое
26 января 202110:44
Состояние одной из раненных в Стамбуле россиянок тяжелое, но есть тенденция к улучшению, передает РИА Новости.
В понедельник Стамбуле сборщик мусора с ножом напал на трех россиян. Эти люди имели вид на жительство в стране. Все трое находятся в больнице.
Нападавший имел судимости и был психически неуравновешен.
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26 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru