Состояние одной из раненных в Стамбуле россиянок тяжелое, но есть тенденция к улучшению, передает РИА Новости.

В понедельник Стамбуле сборщик мусора с ножом напал на трех россиян. Эти люди имели вид на жительство в стране. Все трое находятся в больнице.

Нападавший имел судимости и был психически неуравновешен.



