Сообщения о минировании школ в Белоруссии не подтвердились

Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале заявила, что 31 мая в более чем 270 школ Белоруссии поступили электронные сообщения о минировании.

По её словам, письма получили 118 школ в Минске, а также учреждения образования Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областей.

«Все места были обследованы сотрудниками правоохранительных органов - информация оказалась ложной», - резюмировала Чемоданова.

Официальный представитель МВД Белоруссии добавила, что в настоящее время правоохранители устанавливают причастных к угрозам лиц.

Ранее в Екатеринбурге из школы № 62 эвакуировали 286 детей и 21 сотрудника после поступления сообщения о минировании, сообщает RT.

