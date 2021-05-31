Сообщения о минировании школ в Белоруссии не подтвердились
Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале заявила, что 31 мая в более чем 270 школ Белоруссии поступили электронные сообщения о минировании.
По её словам, письма получили 118 школ в Минске, а также учреждения образования Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областей.
«Все места были обследованы сотрудниками правоохранительных органов - информация оказалась ложной», - резюмировала Чемоданова.
Официальный представитель МВД Белоруссии добавила, что в настоящее время правоохранители устанавливают причастных к угрозам лиц.
Ранее в Екатеринбурге из школы № 62 эвакуировали 286 детей и 21 сотрудника после поступления сообщения о минировании, сообщает RT.
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