Сочинские пляжи закроют из-за штормового предупреждения
Купание на пляжах Сочи запретили до 26 сентября из-за объявленного региональным МЧС штормового предупреждения, сообщает пресс-служба администрации курорта.
В сочинской мэрии отметили, что охрану правопорядка во время действия запрета будут обеспечивать полиция, Росгвардия и казачество.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю заявили, что на территории региона ожидаются сильные осадки, на Черноморском побережье возможно формирование смерчей, в Сочи сохраняется риск схода селевых потоков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru