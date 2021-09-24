Сочинские пляжи закроют из-за штормового предупреждения

Купание на пляжах Сочи запретили до 26 сентября из-за объявленного региональным МЧС штормового предупреждения, сообщает пресс-служба администрации курорта.

В сочинской мэрии отметили, что охрану правопорядка во время действия запрета будут обеспечивать полиция, Росгвардия и казачество.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю заявили, что на территории региона ожидаются сильные осадки, на Черноморском побережье возможно формирование смерчей, в Сочи сохраняется риск схода селевых потоков.