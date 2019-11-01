Собянин поблагодарил пожарных за тушение дома в центре Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность пожарным и другим сотрудникам экстренных служб за оперативную ликвидацию возгорания в жилом доме на Большой Сухаревской площади. Об этом градоначальник написал в своем микроблоге Twitter.

Как отметил Собянин, несмотря на то, что здание с деревянными перекрытиями и огонь очень быстро распространялся, все люди спасены. По данным мэра, трое человек пострадали, они направлены в больницу.

Как сообщает Москва 24, очаг пожара находился в квартире на втором этаже восьмиэтажного дома. Огонь перекинулся на два этажа выше и ушёл в шахту лифта, которая частично обрушилась. МЧС объявило о полной ликвидации пожара в 17.08.

