Собственницу здания во Фрязино, где был пожар, отправили под домашний арест

Женщине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья.

По данным следствия, здание с 2014 года является собственностью жительницы Калуги, которая вступила в наследство после смерти мужа.

С 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн», среди руководства которого были близкие знакомые собственницы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

