Собственницу здания во Фрязино, где был пожар, отправили под домашний арест
Собственницу сгоревшего 24 июня административного здания во Фрязино, в котором погибли шесть человек, отправили под домашний арест до 24 августа, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.
Женщине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья.
По данным следствия, здание с 2014 года является собственностью жительницы Калуги, которая вступила в наследство после смерти мужа.
С 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн», среди руководства которого были близкие знакомые собственницы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru