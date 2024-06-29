Собственницу здания во Фрязино, где был пожар, отправили под домашний арест

Собственницу сгоревшего 24 июня административного здания во Фрязино, в котором погибли шесть человек, отправили под домашний арест до 24 августа, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.

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Женщине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья.

По данным следствия, здание с 2014 года является собственностью жительницы Калуги, которая вступила в наследство после смерти мужа.

С 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн», среди руководства которого были близкие знакомые собственницы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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