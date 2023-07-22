СОБР начал штурм дома в подмосковном поселке Шервуд
Сотрудники СОБР начали штурм дома в коттеджном поселке Шервуд в Подмосковье, в котором забаррикадировался вооруженный мужчина, сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что сам дом площадью более 1 тыс. кв. м был выставлен ранее на продажу за 1 млрд рублей. Хозяйка дома вышла на связь и сообщила, что злоумышленника не знает, а сама сейчас находится за рубежом.
Накануне местные жители сообщали о звуках взрывов и стрельбы близ захваченного коттеджа.
Ранее стало известно, что проникший утром в дом человек представился Вячеславом. По предварительной информации, он вооружен автоматом Калашникова с запасом патронов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru