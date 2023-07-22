СОБР начал штурм дома в подмосковном поселке Шервуд

Сотрудники СОБР начали штурм дома в коттеджном поселке Шервуд в Подмосковье, в котором забаррикадировался вооруженный мужчина, сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева в своем Telegram-канале.

Shot: в подмосковном поселке Шервуд стрельба

Она уточнила, что сам дом площадью более 1 тыс. кв. м был выставлен ранее на продажу за 1 млрд рублей. Хозяйка дома вышла на связь и сообщила, что злоумышленника не знает, а сама сейчас находится за рубежом.

Накануне местные жители сообщали о звуках взрывов и стрельбы близ захваченного коттеджа.

Ранее стало известно, что проникший утром в дом человек представился Вячеславом. По предварительной информации, он вооружен автоматом Калашникова с запасом патронов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СтрельбаПолицияПодмосковье

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