Собака включила конфорки и устроила взрыв в квартире в Новосибирске

В Новосибирске собака случайно включила газовую плиту, что привело к взрыву в квартире. Как сообщили в МЧС, все случилось в отсутствие хозяев: домашний питомец оставил следы зубов на поворотных ручках конфорок, активировав их.

На плите в этот момент находился баллончик с дихлофосом — от нагрева он разгерметизировался, вызвав взрыв. Ударная волна оказалась достаточно сильной: выбило входную дверь, а также стекла в межкомнатной и балконной дверях.

В результате происшествия незначительно пострадали отделка квартиры — повреждены обои и кухонные гарнитуры. Сама собака не получила травм: ее обнаружили спрятавшейся на балконе.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
