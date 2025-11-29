Собака включила конфорки и устроила взрыв в квартире в Новосибирске

На плите в этот момент находился баллончик с дихлофосом — от нагрева он разгерметизировался, вызвав взрыв. Ударная волна оказалась достаточно сильной: выбило входную дверь, а также стекла в межкомнатной и балконной дверях.

В результате происшествия незначительно пострадали отделка квартиры — повреждены обои и кухонные гарнитуры. Сама собака не получила травм: ее обнаружили спрятавшейся на балконе.

