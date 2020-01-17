Собака в школе на Вологодчине покусала шестерых учеников

Собака бойцовской породы проникла в здание школы в Вологодской области и покусала шестерых учеников младших классов, сообщает региональный Следственный комитет. ЧП случилось в городе Вытегра в среднем учебном заведении № 1.

Уже после нападения учащийся этой же школы из старшего класса - сын владелицы пса, вывел собаку из здания. Медики оказали помощь пострадавшим ребятам.

Следственный комитет начал проверку по этому факту для принятия процессуального решения. Как сообщает ОТР, в обстоятельствах происшествия также разбирается прокуратура Вологодской области.

