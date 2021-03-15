Собака напала на двухлетнего ребенка на севере Москвы
Двухлетний ребенок госпитализирован после нападения собаки в подъезде жилого дома на севере Москвы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя пресс-службы городской прокуратуры Людмилу Нефедову.
По предварительным данным, вечером 15 марта в доме по улице Новгородская немецкая овчарка напала на девочку, которая находилась в подъезде вместе с матерью. По словам Нефедовой, собака была на поводке, но без намордника. Хозяин не смог удержать животное от нападения.
Прокуратура инициировала проверку, в ходе будут изучены детали происшествия. Кроме того, инцидент будет проверен на соответствие законодательству об ответственном обращении с животными.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 437 / сут.
Умерли
92 494+404 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+8 267 / сут.
- Португалия и Словения приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
- Армения обвинила Азербайджан в удерживании военнопленных
- Пассажиры «Аэрофлота» не попали на рейс из-за отсутствия справок
- Два водовода для поставок воды в засуху запустят в Крыму
- Комитет ВОЗ обсудит безопасность вакцины AstraZeneca
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru