Собака напала на двухлетнего ребенка на севере Москвы

Двухлетний ребенок госпитализирован после нападения собаки в подъезде жилого дома на севере Москвы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя пресс-службы городской прокуратуры Людмилу Нефедову.

По предварительным данным, вечером 15 марта в доме по улице Новгородская немецкая овчарка напала на девочку, которая находилась в подъезде вместе с матерью. По словам Нефедовой, собака была на поводке, но без намордника. Хозяин не смог удержать животное от нападения.

Прокуратура инициировала проверку, в ходе будут изучены детали происшествия. Кроме того, инцидент будет проверен на соответствие законодательству об ответственном обращении с животными.

