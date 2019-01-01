Происшествия

Собака напала на девочку в Москве под оскорбления хозяйки

22 мая20:26

Собака набросилась на маленькую девочку на детской площадке в Москве. Произошло это на улице Героев Панфиловцев на северо-западе столицы в районе Северное Тушино, сообщает АГН «Москва».

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Сообщение о том, что пёс покусал ребёнка, поступило в полицию. При этом, как рассказывают очевидцы, хозяйка животного оскорбляла собравшихся людей.

Другие подробности пока не приводятся. Состояние пострадавшей девочки также не уточняется.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:СобакиДевочка

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