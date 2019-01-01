Собака напала на девочку в Москве под оскорбления хозяйки
Собака набросилась на маленькую девочку на детской площадке в Москве. Произошло это на улице Героев Панфиловцев на северо-западе столицы в районе Северное Тушино, сообщает АГН «Москва».
Сообщение о том, что пёс покусал ребёнка, поступило в полицию. При этом, как рассказывают очевидцы, хозяйка животного оскорбляла собравшихся людей.
Другие подробности пока не приводятся. Состояние пострадавшей девочки также не уточняется.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- «Локомотив» поставил рекорд по количеству побед в Кубке России по футболу
- Экспертизы подтвердили самооборону сестер Хачатурян, убивших отца
- Россиянка погибла в ДТП с автобусом в Италии
- Би-би-си анонсировал программу «Вечер с Владимиром Путиным»
- В ДТП с автобусом в Италии погибла женщина-гид