Собака напала на девочку в Москве под оскорбления хозяйки

Сообщение о том, что пёс покусал ребёнка, поступило в полицию. При этом, как рассказывают очевидцы, хозяйка животного оскорбляла собравшихся людей.

Другие подробности пока не приводятся. Состояние пострадавшей девочки также не уточняется.

