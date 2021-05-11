Со стороны сектора Газа выпущены десятки ракет в сторону Тель-Авива
Армия обороны Израиля зафиксировала десятки ракет, выпущенных в сторону Тель-Авива. Об этом сообщает РИА Новости.
Корреспондент агентства передает, что в городе заработали сигналы воздушной тревоги. Накануне муниципалитет Тель-Авива заявил об открытии общественных бомбоубежищ.
Большая часть ракет перехвачены системой ПРО "Железный купол". Боевики ХАМАС уже заявили, что в сторону Тель-Авива было направлено 130 ракет.
Cтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" рассказал, кому может быть выгодна эскалация палестино-израильского конфликта.
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