Снег рухнул на годовалую девочку с крыши во Владимирской области

здания библиотеки. Как стало сегодня известно, случилось это еще в среду на текущей недели.

По информации «Известий», снег обрушился, когда мать с малолетним ребёнком пришли к бабушке, которая работает в библиотеку. Произошло это уже в тот момент, когда они уходили.

На место происшествия была вызвана скорая помощь. Пострадавшую девочку госпитализировали. Медики диагностировали у неё различные травмы, характер повреждений не уточняется.

По факту падения снега возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

