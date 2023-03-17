Снег рухнул на годовалую девочку с крыши во Владимирской области
здания библиотеки. Как стало сегодня известно, случилось это еще в среду на текущей недели.
По информации «Известий», снег обрушился, когда мать с малолетним ребёнком пришли к бабушке, которая работает в библиотеку. Произошло это уже в тот момент, когда они уходили.
На место происшествия была вызвана скорая помощь. Пострадавшую девочку госпитализировали. Медики диагностировали у неё различные травмы, характер повреждений не уточняется.
По факту падения снега возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru